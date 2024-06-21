Bertemu Wakil Grand Syekh Al-Azhar, Wapres Apresiasi Hubungan Indonesia-Mesir di Sektor Pendidikan

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin menerima kunjungan Wakil Grand Syekh Al Azhar, Mohammed Abdel Rahman Ad-Duweiny di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Jumat (21/6/2024).

Dia mengaku senang bisa kembali bertemu Mohammed Abdel.

Wapres menceritakan kalau dirinya juga sempat bertemu Grand Syekh Al Azhar Syekh Al Thayyib di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Dalam pertemuan itu, kata Wapres, selain membahas ajaran Islam Wasathiyah juga berbicara tentang kerja sama di sektor pendidikan.

"Saya senang bertemu kembali di Jakarta setelah tempo hari bertemu di Surabaya, dan saya juga bertemu Syaikh Al-Azhar di Abu Dhabi beberapa waktu yang lalu. Kita banyak berdiskusi tentang penyebaran Islam Wasathiyah dan potensi kerja sama antaruniversitas," ujar Wapres dalam pertemuan tersebut.

Dia menyebutkan bahwa kalau ada ribuan mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Al Azhar, Kairo, Mesir. Oleh karena itu, dia berharap hubungan antar negara ini bisa terus terjalin dengan baik.

"Saya mengapresiasi hubungan Indonesia dan Mesir, dan terutama peran Al Azhar karena banyak mahasiswa kita di sana. Diperkirakan itu mahasiswa kita ada sekitar 14 ribu ya," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Grand Syekh Al-Azhar, Mohammed Abdel Rahman Ad-Duweiny merasakan sambutan yang hangat oleh Wapres. Dalam pertemuan itu. kata dia, Wapres meminta agar pihak Al Azhar bisa menyelesaikan kendala yang dihadapi mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan itu.

"Pada kesempatan pertemuan tadi kami sudah menyampaikan bahwasanya kami pihak Al Azhar telah melakukan upaya-upaya serius untuk segera menyelesaikan sejumlah kendala," kata Mohammed melalui translatornya dalam konferensi pers usai pertemuan dengan wapres.