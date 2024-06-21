Cek Lokasi SIM Keliling di Jakarta Hari Ini

JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya membuka layanan SIM Keliling bagi masyarakat yang ingin mengurus perpanjangan masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) di Jakarta, pada hari ini, Jumat (21/6/2024).

Melansir dari akun media sosial resminya @TMCPoldaMetro, layanan SIM Keliling hari ini beropasi mulai pukul 08.00 WIB sampai 14.00 WIB.

Di bawah ini lokasi SIM Keliling:

Jaktim : Mall Grand Cakung

Jaksel : Kampus Trilogi Kalibata

Jakut : LTC Glodok

Jakbar : Mall Citraland

Jakpus : Kantor Wali Kota