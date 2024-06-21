JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya membuka layanan SIM Keliling bagi masyarakat yang ingin mengurus perpanjangan masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) di Jakarta, pada hari ini, Jumat (21/6/2024).
Melansir dari akun media sosial resminya @TMCPoldaMetro, layanan SIM Keliling hari ini beropasi mulai pukul 08.00 WIB sampai 14.00 WIB.
Di bawah ini lokasi SIM Keliling:
Jaktim : Mall Grand Cakung
Jaksel : Kampus Trilogi Kalibata
Jakut : LTC Glodok
Jakbar : Mall Citraland
Jakpus : Kantor Wali Kota