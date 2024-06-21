Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

4 Kontroversi Marshel Widianto yang Dicalonkan Gerindra, Mulai dari Onlyfans Sampai Isu Cerai

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |06:29 WIB
4 Kontroversi Marshel Widianto yang Dicalonkan Gerindra, Mulai dari Onlyfans Sampai Isu Cerai
Gerindra resmi usung Marshel di Pilwalkot Tangsel. (Foto: IG @sufmi_dasco)
A
A
A

JAKARTA - Partai Gerindra mengejutkan masyarakat dengan mengumumkan dukungan untuk komika Marshel Widianto sebagai calon wakil wali kota Tangerang Selatan (Tangsel). Marshel mengantongi dukungan dari DPC Gerindra Tangsel dan bertarung di Pilwalkot Tangsel 2024. 

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad meminta agar kader Gerindra di Tangerang Selatan memenangkan Marshel.

"Dalam kesempatan ini kembali saya tegaskan instruksi bahwa calon Gubernur Banten yaitu Andra Soni dan Calon Wali Wali Kota Tangerang Selatan Marshel Widianto," tulis Dasco dalam akun instagramnya.

Warganet banyak yang meragukan Marshel sebagai calon kepala daerah. Bukan hanya soal pengalaman, namun sejumlah kontroversi pernah menerpa kehidupan Marshel sebagai publik figur.

Berikut 5 kontroversi Marshel Widianto yang dicalonkan Partai Gerindra sebagai calon wakil wali kota Tangsel:

1. Beli Konten Onlyfans

Komika Marshel Widianto sempat terseret dalam kasus pornografi yang dialami Dea OnlyFans. Pasalnya, sang komika membeli lebih dari 70 konten foto dan video porno milik wanita 21 tahun itu. Bahkan, Marshel dipanggil polisi pada 21 April 2022.

Marshel mengaku tak tahu sosok Dea OnlyFans sebelumnya. Tapi, dia merasa penasaran setelah munculnya podcast Dea.

2. Sindir Etnis Rohingya

Marshel juga menuai kontroversi karena menyindir pengungsi Rohingya, pada Desember 2023. Marshel mengomentari unggahan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) yang meminta masyarakat Indonesia mau menerima pengungsi dari Myanmar tersebut.

"Menjajah jalur kekuasaan (silang) menjajah jalur kasihan (ceklis). Jangan langsung minta Pulau. Kartu perdana dulu kek," tulis Marshel.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183452/gerindra-cDiF_large.jpg
Prasetyo Hadi: Kita Dengarkan Suara Kader Gerindra Tolak Budi Arie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183428/partai_gerindra-sEej_large.jpg
Gelombang Tolak Budi Arie Masuk Gerindra Meluas, Dasco: Itu Biasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/337/3182472/prabowo-SVcW_large.jpg
Prabowo Serukan Kader Gerindra Berbuat Terbaik, Manusia Mati Meninggalkan Nama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/337/3180717/dasco-QKc5_large.jpg
Dasco Belum Dengar Budi Arie Ingin Gabung ke Partai Gerindra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/337/3180701/budi-4FOs_large.jpg
Ketum Projo Budi Arie Akan Bergabung ke Partai Gerindra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/337/3169113/rahayu-3Ptk_large.jpg
Fraksi Gerindra Segera Nonaktifkan Rahayu Saraswati dari DPR
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement