Peracik Ditangkap, Polisi Buru Pemodal Industri Rumahan Tembakau Sintetis

DEPOK - Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Arya Perdana memerintahkan jajaran Satresnarkoba untuk mendalami dan memburu pemodal dalam kasus industri narkotika rumahan jenis tembakau sintetis.

Diketahui pengedar sekaligus peracik berinisial SH (30) berhasil diringkus jajaran Satresnarkoba Polres Metro Depok di sebuah rumah kontrakan wilayah Tugu, Cimanggis, Kota Depok.

"Pasti, pasti kita akan dalami (pemodal)," kata Arya dalam konferensi pers di Mapolres Metro Depok, Kamis (20/6/2024) malam.

Arya mengungkap kendala dalam pengungkapan pemodal yakni transaksi dalam akun anonim yang identitasnya disamarkan dan dark website. Namun, Ia memastikan akan mendalami pemodal sampai bisa tertangkap.

"Cuma kan begini, namanya akun-akin yang melakukan kejahatan ini kan tentu dia tidak secara gamblang membuka identitas dirinya, itu satu. Kedua, biasanya berada di dark web, tapi ini kan ada akun yang muncul, kita gali. Tapi, ini menjadi sorotannya, perhatian kita, karena kita akan dalami sampai bisa ketemu sumbernya," ujarnya.

Arya menyebut bahwa tersangka tidak mengenali langsung pemodal sekaligus pemilik akun media sosial @setexabadi yang memberdayakan pelanggannya untuk meracik narkotika jenis tembakau sintetis itu.

"Kalau kenal juga enggak ya, Karena ini kan memang akun yang dia dapatkan dari pihak lain gitu. Terus dia pesan-pesan gitu, akhirnya si akun ini yang memberdayakan orang-orang itu," ungkapnya.