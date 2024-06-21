Pluit Sempat Terendam Banjir Rob 60 Cm, Mulai Surut Pagi Ini

JAKARTA - Banjir rob yang sempat melanda wilayah Jalan Muara Angke Empang, RW22, Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara pada Kamis 20 Juni 2024, malam berangsur-angsur surut pada Jumat (21/6/2024) pagi.

Petugas Pusdatin Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Yohan menyebutkan dari tiga RT yang sempat terendam banjir rob pada Kamis malam kini pada Jumat pagi tinggal tersisa satu RT.

"BPBD mencatat genangan saat ini mengalami penurunan dari sebelumnya 3 RT menjadi 1 RT atau 0.003% dari 30.772 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta," ujar Yohan.

Adapun satu RT di kelurahan Pluit yang tadinya mengalami banjir hingga 60 cm pada Kamis malam sudah berangsur surut hingga tersisa 10 cm pada Jumat pagi

"Ketinggian banjir rob di satu RT kelurahan Pluit tersebut kini hanya 10 centimeter. Dan semakin siang akan semakin mengering," kata Yohan.

BACA JUGA: Banjir Rob Genangi Pluit Penjaringan Jakarta Utara

Selain dua RT di Kelurahan Pluit yang sudah surut, banjir rob yang sempat menggenang di Jalan RE Martadinata depan Jakarta International Stadium (JIS) juga sudah surut sepenuhnya.

"Jalan RE Martadinata (Depan JIS), Kelurahan Papanggo, Jakarta Utara juga sudah surut dari banjir rob," pungkas Yohan.