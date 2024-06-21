Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Anies Baswedan Vs Ridwan Kamil pada Pilgub Jakarta 2024 Berdasar Hasil Survei

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |08:29 WIB
Anies Baswedan Vs Ridwan Kamil pada Pilgub Jakarta 2024 Berdasar Hasil Survei
Ridwan Kamil dan Anies Baswedan (Foto : MPI)
JAKARTA - Anies Baswedan dan Ridwan Kamil terus mencuat dalam bursa calon gubernur Pilkada DKI Jakarta yang digelar 27 November 2024.

PDI Perjuangan yang pada Pilkada 2017 mengusung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok selaku petahana melawan Anies Baswedan, kini seolah bakal berbalik arah dengan terus memberi sinyal untuk mendukung Anies.

Anies bahkan telah menyatakan kesiapannya menjadi calon gubernur DKI Jakarta di Pilkada 2024 usai menerima dukungan dari DPW PKB Jakarta.

Sementara, Ridwan Kamil namanya terus berada di posisi atas berdasar hasil survei yang telah dilakukan sejumlah lembaga di tahun 2024.

Ridwan Kamil didukung oleh PAN dan Gerindra untuk maju di Pilgub Jakarta. Namun belakangan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Ridwan Kamil bukan kartu mati pada Pilkada Jakarta 2024.

Beberapa lembaga telah melakukan survei untuk mengukur tingkat elektabilitas Anies dan Ridwan Kamil ketika maju di Pilkada DKI Jakarta 2024.

Di bawah ini adalah hasil survei yang telah dilakukan sejulah Lembaga pada 2024:

- Proximity Indonesia

Survei Proximity Indonesia ini dilaksanakan pada 16-25 Mei 2024 dengan total responden sebanyak 800 orang yang tersebar secara proporsional pada 80 kelurahan di Jakarta.

1. Anies Baswedan 18,50 persen

2. Basuki Thahaja Purnama 14 persen

3. Ridwan Kamil 12,50 persen

- Lembaga Arus Survei Indonesia

Lembaga ini melakukan survei terhadap 400 responden di Jakarta pada 23-29 April 2024 untuk mengukur elektabilitas para cagub DKI Jakarta.

1. Ridwan Kamil 30,5 persen

2. Anies Baswedan 29 persen

3. Heru Budi Hartono 7 persen

4. Ahmad Sahroni 6,8 persen

5. Tri Rismaharini 4 persen

