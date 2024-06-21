Viral Bocah 7 Tahun Digigit Anjing di Cipulir, Matanya Terluka

JAKARTA - Viral di media sosial adanya seorang bocah berusia 7 tahun yang terluka pada bagian matanya pasca digigit anjing di kawasan Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Polisi sejauh ini belum menerima laporan tentang hal itu.

"Peristiwanya saat Idul Adha, korban saat ini berada di rumah sakit menjalani perawatan medis. Pihak keluarga korban tak membuat laporan," ujar Kapolsek Kebayorak Lama, Kompol Widya Agustiono saat dikonfirmasi, Jumat (21/6/2024).

Peristiwa itu terjadi saat Iduladha 2024 kemarin, yang mana korban AR (7) tengah bermain di rumah neneknya, korban kala itu tengah bermain atau berjalan bersama neneknya hendak ke mushola. Dia ingin melihat hewan kurban.

"Saat melintas di depan rumah salah satu warga yang kedapatan memelihara anjing, anak tersebut melongok ke arah halaman rumah," tutur Widya lagi.

Mendadak, anjing peliharaan tersebut menyerangnya dari dalam halaman rumah tersebut. Korban lantas dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis atas lukanya itu.

Video saat korban digigit anjing tersebut viral di media sosial Instagram, salah satunya diunggah akun @mimi.julid. Bahkan, disebutkan jika mata bagian kiri bocah tersebut putus syaraf air matanya.