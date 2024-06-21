Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Bocah 7 Tahun Digigit Anjing di Cipulir, Matanya Terluka

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |13:56 WIB
Viral Bocah 7 Tahun Digigit Anjing di Cipulir, Matanya Terluka
Ilustrasi (Foto : Entete)
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial adanya seorang bocah berusia 7 tahun yang terluka pada bagian matanya pasca digigit anjing di kawasan Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Polisi sejauh ini belum menerima laporan tentang hal itu.

"Peristiwanya saat Idul Adha, korban saat ini berada di rumah sakit menjalani perawatan medis. Pihak keluarga korban tak membuat laporan," ujar Kapolsek Kebayorak Lama, Kompol Widya Agustiono saat dikonfirmasi, Jumat (21/6/2024).

Peristiwa itu terjadi saat Iduladha 2024 kemarin, yang mana korban AR (7) tengah bermain di rumah neneknya, korban kala itu tengah bermain atau berjalan bersama neneknya hendak ke mushola. Dia ingin melihat hewan kurban.

"Saat melintas di depan rumah salah satu warga yang kedapatan memelihara anjing, anak tersebut melongok ke arah halaman rumah," tutur Widya lagi.

Mendadak, anjing peliharaan tersebut menyerangnya dari dalam halaman rumah tersebut. Korban lantas dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis atas lukanya itu.

Video saat korban digigit anjing tersebut viral di media sosial Instagram, salah satunya diunggah akun @mimi.julid. Bahkan, disebutkan jika mata bagian kiri bocah tersebut putus syaraf air matanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Digigit anjing anjing viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192517/tersangka_pengusiran-Yhp5_large.jpg
Polisi Tetapkan 2 Tersangka Pengusiran Nenek Elina, Begini Tampang Pelaku saat Diborgol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/338/3191998/viral-r6Og_large.jpg
Viral! Sejumlah Orang di Pulogadung Jaktim Siram Air Keras ke Petugas Keamanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191988/viral-ykAh_large.jpg
Profil Kolonel Ali Imran, Perwira Kopassus yang Viral Usai Lucuti Bendera GAM di Lhokseumawe
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/338/3191350/viral-v5xK_large.jpg
Viral Penumpang Dimaki Emak-Emak karena Rebutan Kursi, Begini Reaksi TransJakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191335/viral-fICN_large.jpg
Ini Ramalan Baba Vanga untuk Tahun 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190057/viral-cU73_large.jpg
Resbob di-DO dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Buntut Hina Persib dan Suku Sunda
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement