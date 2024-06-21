Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hilang Kontak dengan Anaknya yang Kerja di Laut, Perempuan Ini Curhat ke Jokowi

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |14:03 WIB
Hilang Kontak dengan Anaknya yang Kerja di Laut, Perempuan Ini Curhat ke Jokowi
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

BOGOR - Beredar video curhatan seorang ibu asal Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di media sosial. Perempuan itu mengaku kehilangan kontak dengan sang anak yang disebutnya bekerja di luar kota.

Dalam video yang beredar, sang ibu menyebutkan bahwa sang anak bekerja di laut mencari cumi-cumi. Dirinya mengaku terakhir berkomunikasi dengan anaknya pada tanggal 8 Mei 2024 lalu.

Karena merasa kehilangan kontak, sang ibu merasa khawatir. Disebutkan, anaknya masih sekolah belum diwisuda sehingga membuatnya kebingungan.

Kemudian, sang ibu juga menceritakan bahwa anaknya itu mendapatkan pekerjaan dari media sosial Facebook. Perempuan tersebut pun mengaku sempat dimintai uang sebesar Rp 15 juta agar sang anak bisa segera kembali dipulangkan ke rumah.

Dari situ, ibu tersebut berusaha mencari pinjaman ke tetangganya namun hanya mendapat Rp 4 juta. Tetapi, hingga kini sang anak belum kembali pulang.

"Saya mohon anak saya cepet pulang secepatnya pak, saya mau lanjut sekolah itu pak soalnya belum beres sekolahnya. Saya mohon bapak, mohon dibantu sama bapak Republik Indonesia terima kasih," ucap perempuan dalam video dikutip, Jumat (21/6/2024).

Halaman:
1 2
      
