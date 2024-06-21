Jambret Bersepeda Motor Beraksi di CFD, Begini Penjelasan Satpol PP

JAKARTA - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta akan meningkatkan pengamanan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) agar tidak kembali terjadi aksi penjambretan bersepeda motor.

Hal tersebut disampaikan Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin sebelum mendampingi Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang berkunjung ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cengkareng, Jakarta Barat pada Jumat (21/6/2024) pagi.

"Saya sudah cek ya, itu kejadiannya memang awal pertama CFD sekitar jam 6 pagi yang memang baru awal ditutup itu kejadiannya mereka masuk dari arah Selatan kalau dilihat anggota kami sudah berusaha," ujar Arifin.

Ia menjelaskan bahwa anggota Satpol PP sudah berupaya melakukan pengejaran terhadap pelaku penjambretan. "Dari Satpol PP sudah berusaha untuk menangkap pelaku, tapi karena pelaku menggunakan kendaraan tambah laju kecepatan lagi sehingga lepas," kata Arifin.

Ia menerangkan usaha penangkapan yang sudah dilakukan Satpol PP bahkan itu tertangkap kamera. "Anggota kami berupaya mengejar pelaku, tapi motornya menambah kecepatan itu," ungkapnya.

Untuk itu, Arifin menegaskan akan melakukan pengamanan lebih ketat untuk pelaksanaan CFD atau HBKB di Sudirman Thamrin.

"Makanya kami akan lebih kuatkan lagi pengamanan di titik titik mana saja yang gangguan tadi bisa masuk dan ini Satpol PP dengan Dishub akan meningkatkan pengamanan," ucap Arifin.

"Selama ini kan dilihat CFD sudah rapi terkendali yang lari juga aman, yang bersepeda juga aman gitu kan yang menikmati suasana di sana juga aman,," tambah Arifin.