HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Buru Pemasok Sabu ke Virgoun

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |14:27 WIB
Polisi Buru Pemasok Sabu ke Virgoun
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polisi mengamankan musisi Virgoun bersama rekan perempuannya berinisial PA terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu pada Kamis (20/6/2024) dini hari.

Kini, polisi memburu pemasok sabu kepada kedua pelaku tersebut.

“Kami akan mengejar siapa yang memberikan sabu tersebut kepada 2 orang yang kami amankan,” kata Kasatnarkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Indrawienny Panjiyoga kepada wartawan, Jumat (21/6/2024).

Panjiyoga menyebutkan bahwa pihaknya turut mengamankan barang bukti berupa sabu beserta alat hisapnya.

