HOME NEWS MEGAPOLITAN

Satpol PP Akan Sisir Ranjau Paku Sepanjang Jalur Jakarta International Marathon 2024

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |14:34 WIB
Satpol PP Akan Sisir Ranjau Paku Sepanjang Jalur Jakarta International Marathon 2024
Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin (foto: MPI/Carlos)
A
A
A

JAKARTA - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta akan menyisir ranjau paku sepanjang lintasan Jakarta International Marathon 2024.

Hal tersebut disampaikan Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin kepada awak media sebelum mendampingi PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang berkunjung ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cengkareng, Jakarta Barat pada Jumat (21/6/2024) pagi.

"Dan kita sudah melakukan kegiatan penjangkauan PPKS, termasuk penyisiran ranjau-ranjau paku. Kita tidak menutup kemungkinan ya ada paku paku, kita lakukan pembersihan. Anggota kami ada alatnya yang nanti akan melakukan pembersihan dengan magnet," ujar Arifin.

Arifin juga memastikan agar setiap pengelola gedung yang ada di jalur Jakarta International Marathon 2024 untuk mensosialisasikan adanya perhelatan lomba lari skala internasional tersebut kepada penghuninya.

Halaman:
1 2
      
