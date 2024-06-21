Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

HUT ke-497 Jakarta, Naik Transjakarta, MRT dan LRT Cuma Rp1 Akhir Pekan Ini

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |14:34 WIB
HUT ke-497 Jakarta, Naik Transjakarta, MRT dan LRT Cuma Rp1 Akhir Pekan Ini
A
A
A

JAKARTA - Dalam rangka memperingati HUT ke-497 Jakarta, layanan transportasi umum seperti TransJakarta, MRT, dan LRT akan menerapkan tarif Rp1.

"Ada kabar gembira nih untuk kita semua! Dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Jakarta ke-497, Pemprov DKI Jakarta memberikan hadiah istimewa untuk kamu yang ingin bepergian menggunakan Transportasi Publik," tulis akun instagram resmi @dishubdkijakarta, dikutip Jumat (21/6/2024).

Masyarakat dapat menikmati promo tersebut saat akhir pekan ini, mulai dari 22 hingga 24 Juni mulai pukul 00.00 sampai 23.59 WIB.

"Khusus tanggal 22 dan 23 Juni 2024 mulai pukul 00.00 - 23.59, #Teman Dishub bisa merayakan pertambahan usia Jakarta sambil menggunakan Transjakarta, MRT dan LRT hanya dengan membayar ongkos Rp1," katanya.

Lalu, sesuai Pergub DKI Jakarta Nomor 133 tahun 2018, khusus untuk layanan layanan Mikrotrans, Transjakarta Cares, Layanan Penugasan Transjakarta lainnya dan Layanan Gratis bagi masyarakat tertentu yang sudah memiliki tarif Rp.0 tetap berlaku sesuai tarif awal.

"Bagikan informasi ini ke teman-teman dan keluarga kalian! Ayo sambut kelahiran kota kita tercinta dengan naik transportasi publik yang lebih terjangkau," katanya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
