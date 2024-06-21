Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gadis 16 Tahun di Bogor yang Sempat Dilaporkan Hilang Keluarganya Sudah Pulang ke Rumah

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |14:52 WIB
Gadis 16 Tahun di Bogor yang Sempat Dilaporkan Hilang Keluarganya Sudah Pulang ke Rumah
Ilustrasi (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

BOGOR - Remaja putri bernama Zalfa Rihadatulaisy (16) asal Sindangbarang, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor yang sempat dilaporkan hilang sudah kembali pulang. Gadis itu diketahui pulang ke rumah seorang diri pada Kamis 20 Juni 2024 malam.

"Iya, sudah kembali. Tadi malam pulang jam 11," kata ayah Zalfa, Iwan dikonfirmasi, Jumat (21/6/2024).

Kata dia, Zalfa baru diketahui pulang ke rumah oleh sang ibu sekira pukul 05.00 WIB pagi tadi. Sang anak sudah berada di kursi depan pintu rumahnya.

"Saat ibunya buka pintu pagi jam 5-an, anaknya sudah ada di kursi, dia enggak berani ngetuk pintu," jelasnya.

Iwan pun mengaku bersykur Zalfa dalam kondisi sehat. Tetapi, pihak keluarga masih belum menanyakan perihal kepergian maupun yang lainnya karena menunggu tenang dan waktu yang tepat.

"Alhamdulillah sehat kondisinya, tapi pihak keluarga brlum bisa nanya macam-macam agar anaknya tenang dulu. Biar gak ada tekanan," pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3171022/orang_hilang-5aYN_large.jpg
Eko-Bima Ditemukan Usai Dikabarkan Hilang Pascademo, Ini Kata Lemkapi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170890/orang_hilang-A7WP_large.jpg
Sempat Dikabarkan Hilang, Polisi Pastikan Kondisi Eko-Bima Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/337/3170568/trunoyudo-TdxL_large.jpg
Polisi Buka Suara Soal Orang Hilang Pasca Demo Ricuh Akhir Agustus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/337/3170554/yusril-FUaA_large.jpg
Yusril Sebut Bima Permana Putra, Orang Hilang yang Dilaporkan KontraS Ditemukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/337/3168195/orang_hilang-CVPS_large.jpg
KontraS Terima Laporan 10 Orang Hilang, Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/519/3145947/kusnadi-fqkn_large.jpg
Sempat Dikabarkan Hilang, Eks Ketua DPRD Jatim Kusnadi Ternyata Pergi Berobat ke Madura
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement