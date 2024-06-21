BOGOR - Remaja putri bernama Zalfa Rihadatulaisy (16) asal Sindangbarang, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor yang sempat dilaporkan hilang sudah kembali pulang. Gadis itu diketahui pulang ke rumah seorang diri pada Kamis 20 Juni 2024 malam.
"Iya, sudah kembali. Tadi malam pulang jam 11," kata ayah Zalfa, Iwan dikonfirmasi, Jumat (21/6/2024).
Kata dia, Zalfa baru diketahui pulang ke rumah oleh sang ibu sekira pukul 05.00 WIB pagi tadi. Sang anak sudah berada di kursi depan pintu rumahnya.
"Saat ibunya buka pintu pagi jam 5-an, anaknya sudah ada di kursi, dia enggak berani ngetuk pintu," jelasnya.
Iwan pun mengaku bersykur Zalfa dalam kondisi sehat. Tetapi, pihak keluarga masih belum menanyakan perihal kepergian maupun yang lainnya karena menunggu tenang dan waktu yang tepat.
"Alhamdulillah sehat kondisinya, tapi pihak keluarga brlum bisa nanya macam-macam agar anaknya tenang dulu. Biar gak ada tekanan," pungkasnya.