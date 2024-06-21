Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dinkes DKI: 27 Warga Meninggal Karena DBD Selama Januari - Juni 2024

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |15:17 WIB
Dinkes DKI: 27 Warga Meninggal Karena DBD Selama Januari - Juni 2024
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengungkapkan ada sebanyak 27 warga yang terjangkit demam berdarah dengue (DBD) meninggal dunia selama kurun waktu enam bulan terkait (Januari - Juni 2024).

"Sampai hari ini sejak Januari ada 27 orang meninggal dunia," ujar Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati kepada awak media di RSUD Cengkareng, Jakarta Barat, Jumat (21/6/2024) pagi.

Ia menerangkan sejak bulan Mei 2024 lalu, kasus DBD cenderung mengalami penurunan. Sementara puncak kasus DBD di Jakarta dilaporkan pada bulan April mencapai 3.164 orang.

"Maret kan sekitar 2.200, April 3.164, Mei sudah mulai turun masih 3.019, Juni sampai hari ini di 622. Mudah-mudahan trennya turun," terang Ani Ruspitawati.

Ani menyebutkan pihaknya melihat ada penurunan kasus DBD selama beberapa waktu terakhir.

"Mei kasusnya sudah mulai turun dibandingkan April tetapi masih relatif tinggi. Puncaknya di April," pungkas Ani Ruspitawati. [Carlos Roy Fajarta]

(Khafid Mardiyansyah)

      
