Ditangkap Terkait Narkoba, Virgoun Belum Ditetapkan sebagai Tersangka

JAKARTA - Polisi menangkap musisi Virgoun bersama rekan perempuannya berinisal PA, terkait dugaan tindak pindana penyalahgunaan narkotika jenis sabu pada Kamis (20/6/2024) dini hari.

Kasatnarkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Indrawienny Panjiyoga menyebutkan, pihaknya belum menentukan status dari Virgoun menjadi tersangka lantaran saat ini masih dilakukan pendalaman.

“Belum (ditetapkan sebagai tersangka) karena ini masih kami lakukan pemeriksaan, karena baru satu hari,” kata Panjiyoga kepada wartawan, Jumat (21/6/2024).

BACA JUGA: Polisi Buru Pemasok Sabu ke Virgoun

Panjiyoga mengatakan, pihaknya memiliki waktu 3x24 jam untuk menentukan status dari Virgoun yang tersandung kasus narkotika tersebut. Ia meminta seluruh pihak untuk bersabar.