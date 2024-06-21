Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kepergok Warga saat Beraksi, Dua Maling Motor Jadi Bulan-bulanan Warga Citayam

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |15:30 WIB
Kepergok Warga saat Beraksi, Dua Maling Motor Jadi Bulan-bulanan Warga Citayam
A
A
A

DEPOK - Dua pelaku pencurian sepeda motor (Curanmor) di Kampung Lio Citayam, Bojong Pondok Terong, Cipayung, Depok berhasil digagalkan warga sekitar dan mendapatkan 'salam olahraga' pada Kamis (20/6) malam.

Kapolsek Pancoran Mas, Kompol Triharijadi mengatakan kedua pelaku kini sudah diamankan di Mapolsek dan menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

'Sudah diamankan di Polsek dan diperiksa. Kejadiannya semalam hendak mencuri motor Honda Beat," kata Tri saat dikonformasi, Jumat (21/6/2024).

Tri menyebut kedua pelaku Curanmor ketangkap basah oleh warga saat hendak merusak lubang kunci motor target. Ia menambahkan akan mendalami kedua pelaku apakah residivis spesialis curanmor atau bukan.

"Pada saat merusak lubang kunci, diketahui warga dan diamankan. Masih diambil keterangan," ungkapnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Citayam Maling Motor curanmor
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191371//penembakan-cwbG_large.jpg
Rekonstruksi Penembakan Hansip di Jaktim, 32 Adegan Diperagakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/338/3186920//penangkapan_pencuri-j9wM_large.jpg
Todongkan Senjata Api, Dua Pelaku Curanmor di Depok Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183909//pencurian-eWUc_large.jpg
Modus Istri Pendarahan, Polisi Gadungan Gasak Mobil Taksi Online di Cibubur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179458//maling_motor-S45O_large.jpg
Diamuk Massa, Maling Motor Bersenpi di Tambora Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/338/3176304//pelaku_curanmor-yRJo_large.jpg
Pelaku Curanmor di Setiabudi Tertangkap, Korban Lacak Sendiri Lewat GPS!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175248//james-oJkH_large.jpg
Polres Jakut Tangkap Lima Sindikat Pencuri Motor Lintas Provinsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement