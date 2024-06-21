Kepergok Warga saat Beraksi, Dua Maling Motor Jadi Bulan-bulanan Warga Citayam

DEPOK - Dua pelaku pencurian sepeda motor (Curanmor) di Kampung Lio Citayam, Bojong Pondok Terong, Cipayung, Depok berhasil digagalkan warga sekitar dan mendapatkan 'salam olahraga' pada Kamis (20/6) malam.

Kapolsek Pancoran Mas, Kompol Triharijadi mengatakan kedua pelaku kini sudah diamankan di Mapolsek dan menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

'Sudah diamankan di Polsek dan diperiksa. Kejadiannya semalam hendak mencuri motor Honda Beat," kata Tri saat dikonformasi, Jumat (21/6/2024).

Tri menyebut kedua pelaku Curanmor ketangkap basah oleh warga saat hendak merusak lubang kunci motor target. Ia menambahkan akan mendalami kedua pelaku apakah residivis spesialis curanmor atau bukan.

"Pada saat merusak lubang kunci, diketahui warga dan diamankan. Masih diambil keterangan," ungkapnya.

(Khafid Mardiyansyah)