HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rapat Konsolidasi, RPA Perindo Canangkan Program Pemberdayaan UMKM

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |18:13 WIB
Rapat Konsolidasi, RPA Perindo Canangkan Program Pemberdayaan UMKM
Pengurus DPP RPA Perindo usai rapat konsolidasi (MPI/Jonathan)
A
A
A

JAKARTA - DPP Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo menggelar rapat konsolidasi mengevaluasi dan membahas program kerja. Dalam rapat di Kantor Pusat RPA Perindo, MNC Tower, Jakarta Pusat, Jumat (21/6/2024), RPA Perindo membuat program pemberdayakan UMKM.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum DPP RPA Partai Perindo Jeannie Latumahina. Ditambahkannya program yang menyasar UMKM itu lantaran segala permasalahan ternyata beririsan dengan ekonomi.

"Kami menambahkan dalam hal ini karena banyak masaah itu berkaitan dengan ekonomi juga, kemiskinan," kata Jeannie, Jumat (21/6/2024).

"Jadi RPA ini kami mungkin akan memasuki satu bidang yang baru bagaimana memberdayakan UMKM," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
