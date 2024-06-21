Bocah Tawuran Bacoki Orang yang Tengah Ngopi hingga Tewas, Ternyata Salah Sasaran

BEKASI - Warga Rawalumbu bernama Nanda Saputra (21) tewas dihujani serangan senjata tajam (sajam) oleh tiga anak di bawah umur. Nanda tewas menjadi korban salah sasaran tawuran

Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota AKBP Muhammad Firdaus menjelaskan peristiwa ini terjadi di Jalan Mangkrik 1 RT 04 Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi pada 9 Februari 2024 silam.

Saat itu, Nanda yang asyik menongkrong dan tengah menikmati kopi tiba-tiba disatroni tiga pemuda yakni AF (12), MIS (12) dan MK (15).

"Kronologi berawal dari korban yang sedang ngopi tiba-tiba. orang tidak dikenal menggunakan sepeda motor lalu membacok korban," ungkap Firdaus kepada wartawan, Jumat (21/6/2024).

Nanda saat itu juga mendapatkan luka terbuka pada bagian dada selebar sembilan sentimeter dan luka kaki kanan sebesar lima sentimeter. Warga yang berada di lokasi sempat hendak melarikan Nanda ke rumah sakit namun nyawanya tidak terselamatkan.

"Para pelaku ini mengira korban ini bocah tawuran yang sebelumnya pernah bentrok dengan mereka," jelas Firdaus.