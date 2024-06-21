Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jalani Tes Kesehatan Usai Ditangkap Nyabu, Begini Penampakan Virgoun

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |19:03 WIB
Jalani Tes Kesehatan Usai Ditangkap Nyabu, Begini Penampakan Virgoun
Virgoun ditangkap nyabu (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Polisi mengamankan musisi Virgoun bersama rekan perempuannya berinisial PA terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada Kamis 20 Januari 2024 dini hari.

Kini, mantan suami Inara Rusli itu pun menjalani tes kesehatan di Polres Jakarta Barat.

Dari foto yang terlihat, Jumat (21/6/2024), tampak Virgoun dibawa keluar dari ruang pemeriksaan. Terlihat Virgoun mengenakan jaket hoodie berwarna hitam dengan kondisi tangan diborgol.

Virgoun juga terlihat mengenakan masker. Dia terus menunduk saat dibawa petugas. Tak hanya Virgoun, PA sosok perempuan yang turut diamankan juga menjalani tes kesehatan.

Terlihat ia menggunakan jaket berwarna hijau dengan menggunakan masker.

Sebelumnya, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Indrawienny Panjiyoga menyebutkan, pihaknya turut mengamankan barang bukti berupa sabu beserta alat hisapnya.

“Barang bukti yang kami amankan adalah narkotika jenis sabu. Untuk beratnya ada 1 klip kecil narkotika jenis sabu dan alat hisap,” kata Panjiyoga di Polres Metro Jakarta Barat, Jumat (21/6/2024).

