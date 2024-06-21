Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Usai Jalani Tes Kesehatan, Virgoun dan Teman Perempuannya Positif Sabu

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |19:11 WIB
Usai Jalani Tes Kesehatan, Virgoun dan Teman Perempuannya Positif Sabu
Virgoun ditangkap nyabu (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Musisi Virgoun bersama rekan perempuannya berinisial PA selesai menjalani pemeriksaan kesehatan usai ditangkap terkait penyalahgunaan narkotika.

Hasilnya, Virgoun bersama rekan perempuannya positif narkoba jenis sabu.

“Urinenya juga masih positif mengandung narkotika beserta dengan rekannya,” kata Kanit III Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat, Iptu Rheditya Alfa Hendy kepada wartawan, Jumat (21/6/2024).

Untuk pemeriksaan kesehatan, Hendy menyebutkan, Virgoun dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apa pun.

“Hasil tes kesehatan dari Bang Virgoun tadi dinyatakan sehat. Tadi juga dinyatakan sehat,” ujar dia.

Lebih jauh, ia menerangkan, pemeriksaan kesehatan keduanya dimulai dari denyut nadi hingga pengukuran tensi.

“Kalau kesehatan, tesnya secara menyeluruh dari denyut nadi, tensinya, paling tidak dia tidak dalam keadaan tertekan atau panik,” jelas dia.

Halaman:
1 2
      
