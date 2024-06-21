Viral Pengunjung Taman Safari Berikan Makanan Sampah Plastik ke Kuda Nil

JAKARTA - Viral video menunjukkan seorang pengunjung yang berada di Taman Safari melakukan aksi yang sangat tidak terpuji, yaitu memberikan sampah yang dibungkus di dalam kantong plastik ke dalam mulut seekor kuda nil.

Video pengunjung yang tega kepada kuda nil di Taman Safari itupun dibagikan oleh akun Instagram @dashcam_owners_indonesia

Dalam video tersebut, tampak mobil jenis LCGC tersebut berisi rombongan pengunjung yang sedang berada di Taman Safari.

Kemudian mobil tersebut terlihat berhenti di hadapan seekor kuda nil. Pada awalnya tampak sebagian tangan dari penumpang yang keluar dari jendela mobil dengan ingin memberikan wortel.

Hanya saja, sejurus kemudian penumpang lain dari mobil tersebut justru melemparkan sekantung sampah ke dalam mulut kuda nil tersebut.

Video pengunjung Taman Safari memberikan sampah kepada kudanil tersebut membuat membuat geram warganet. Mereka meminta agar pengunjung tersebut diberikan sanksi tegas dan dilarang masuk ke Taman Safari seumur hidup.

(Fakhrizal Fakhri )