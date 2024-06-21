Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hadiri Jakarta Fair Kemayoran, Anies: Jakarta Tetap Pusat Perekonomian Indonesia

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |21:12 WIB
Hadiri Jakarta Fair Kemayoran, Anies: Jakarta Tetap Pusat Perekonomian Indonesia
Anies Baswedan. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta 2017-2022, Anies Rasyid Baswedan meyakini kota Jakarta akan tetap menjadi pusat perekonomian Indonesia, meskipun status Daerah Khusus Ibukota (DKI) akan berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Hal tersebut disampaikan Anies Baswedan saat menghadiri malam puncak Jakarta Fair Kemayoran 2024 usai secara simbolis membuka rangkaian pesta kembang api di Panggung Utama Jakarta Fair Kemayoran, Jakarta Pusat pada Jumat (21/6/2024) malam.

 BACA JUGA:

"Tentu senang sekali. Saya senang sekali menerima undangan untuk hadir dalam puncak PRJ. Senang masyarakat bisa beramai-ramai datang ke sini, ini adalah ruang lingkup masyarakat bersama-sama berinteraksi sekaligus tempat kegiatan usaha di saat tantangan dunia usaha terdesak (tidak mudah)," ujar Anies Baswedan.

Anies Baswedan berharap Jakarta Fair Kemayora bisa ikut menggerakkan ekonomi di Jakarta khususnya. "Dan bagi pelaku ekonomi mikro, kecil, yang mereka berkegiatan di sini mudah-mudahan akan mendapatkan manfaat yang besar," kata Anies Baswedan.

 BACA JUGA:

Dalam kesempatan tersebut Anies Baswedan juga melihat berbagai stand di Jakarta Fair Kemayoran dan sejumlah pengunjung meminta foto bersama dengan Anies.

"Jadi saya seneng sekali dan senang sekali melihat Antusiasme warga Jakarta untuk PRJ tahun ini. Saya belum dapat undangan untuk untuk rapat paripurna HUT DKI Jakarta," tambah Anies.

Anies  optimis meskipun status ibu kota berubah menjadi daerah khusus, pusat perekonomian nasional masih akan berada di Jakarta.

Halaman:
1 2
      
