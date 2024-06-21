Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Maju di Pilgub DKI Jakarta 2024, Anies Baswedan Buka Komunikasi dengan Semua Parpol

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |21:35 WIB
Maju di Pilgub DKI Jakarta 2024, Anies Baswedan Buka Komunikasi dengan Semua Parpol
A
A
A

JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta 2017-2022, Anies Rasyid Baswedan mengaku akan tetap berkomunikasi dengan semua partai politik terkait rencana dirinya akan maju dalam Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 pada 27 November 2024 mendatang.

Hal tersebut disampaikan Anies Baswedan saat menghadiri malam puncak Jakarta Fair Kemayoran 2024 usai secara simbolis membuka rangkaian pesta kembang api di Panggung Utama Jakarta Fair Kemayoran, Jakarta Pusat pada Jumat (21/6/2024) malam.

"Iya jadi kami tentu membangun komunikasi dengan semua, dan insya Allah saya bersama PKB, dengan partai politik lainnya," ujar Anies Baswedan.

Anies menyebutkan untuk mewujudkan kemenangan dirinya akan tetap berkomunikasi dengan partai politik lainnya.

"Jadi itu adalah sebuah keniscayaan karena ini adalah sebuah proses dimana parpol saat ini sedang mempertimbangkan, menakar, dan kami saat ini mendapatkan amanat dari PKB, tentu akan berkomunikasi, berdiskusi dengan pimpinan-pimpinan partai lain. Termasuk dengan pak Prabowo (Subianto)," kata Anies Baswedan.

Terkait wacana Anies berduet dengan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), namun tiba-tiba Kaesang menyebutkan dirinya berbeda dengan dirinya, Anies mengaku selalu menghormati kebebasan berekpresi.

"Ya kita semua menghormati setiap pandangan menghormati setiap pemikiran jadi saya selalu mengambil posisi hormat pada apapun yang menjadi pandangan termasuk beliau (Kaesang Pangarep)," tambah Anies Baswedan.

Halaman:
1 2
      
