Taman Safari Bogor Kecam Pengunjung yang Beri Makan Sampah Plastik ke Kuda Nil

BOGOR - Taman Safari Indonesia (TSI) Bogor buka suara terkait pengunjung yang diduga memberi makan satwa kuda nil sampah plastik. Kejadian itu pun sangat dikecam keras oleh pengelola TSI Bogor.

"TSI sebagai lembaga konservasi yang menjunjung tinggi nilai konservasi dan perlindungan satwa mengutuk dan mengecam keras tindakan pengunjung tersebut," kata Head Media and Digital TSI Bogor Finky Santika dalam keterangannya, Jumat (21/6/2024).

Adapun peristiwa itu diketahui terjadi pada Kamis 20 Juni 2024. TSI Bogor sedang melakukan penelusuran data lebih lanjut terkait pengunjung tersebut.

"Agar yang bersangkutan mendapatkan sanksi peringatan berupa penyataan maaf atas tindakannya tersebut. Sehingga bisa menjadi pelajaran bagi pengunjung lain untuk taat terhadap SOP," pungkasnya.

Sebelumnya, viral video menunjukkan seorang pengunjung yang berada di Taman Safari melakukan aksi yang sangat tidak terpuji, yaitu memberikan sampah yang dibungkus di dalam kantong plastik ke dalam mulut seekor kuda nil.

Video pengunjung yang tega kepada kuda nil di Taman Safari itupun dibagikan oleh akun Instagram @dashcam_owners_indonesia