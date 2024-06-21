Puncak HUT Ke-497 Jakarta, Pemprov DKI Gelar Konser hingga Atraksi Seru di Monas Besok

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) menggelar konser hingga sejumlah atraksi seru salah satunya kembang api hingga video mapping di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat pada Sabtu (22/6) besok. Hal itu dalam rangka memeriahkan puncak Hari Ulang Tahun (HUT) Jakarta ke-497.

BACA JUGA:

"Malam Jaya Raya akan segera hadir! Kawasan Monumen Nasional sedang dalam proses persiapan untuk perhelatan acara puncak HUT ke-497 Kota Jakarta," tulis laman Instagram @disparekrafdki dikutip, Jumat (21/6/2024).

"Acara akan dimeriahkan oleh penampilan spesial dari GIGI, Wali, Sandhy Sondoro, Cakra Khan, Budi Doremi, Siti Badriah, Nella Kharisma, dan Keluarga Si Doel Anak Sekolahan. Selain itu akan ada wahana permainan pasar malam, karnaval mobil hias, pertunjukan kembang api, fashion show Abang None Jakarta, video mapping Monas, dan berbagai atraksi seru lainnya!" tambah akun tersebut.

BACA JUGA:

Adapun rangkaian Puncak HUT Jakarta ke-497 dimulai pukul 15.00-23.00 WIB di lapangan Silang Monas.

"Jangan lupa hadir besok dan nikmati kemeriahan acara HUT ke-497 Kota Jakarta," pungkasnya.

(Qur'anul Hidayat)