5 Fakta Virgoun Ditangkap saat Nyabu Bareng Wanita di Kosan

MUHAMMAD Virgoun Putra Tambunan atau kerap disapa Virgoun, penyanyi band rock Last Child ditangkap Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, di kosannya daerah Ampera, Jakarta Selatan pada Kamis 20 Juni 2024, sekira pukul 01.00 WIB.

Dalam penangkapan tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti. Berikut sejumlah faktanya:

1. Polisi Sita Sabu dan Alat Hisap

Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Indrawienny Panjiyoga menyebutkan, pihaknya turut mengamankan barang bukti berupa sabu beserta alat hisapnya.

“Barang bukti yang kami amankan adalah narkotika jenis sabu. Untuk beratnya ada 1 klip kecil narkotika jenis sabu dan alat hisap,” kata Panjiyoga di Polres Metro Jakarta Barat.

2. Ditangkap Bersama Wanita

Vokalis band rock itu diciduk bersama seorang perempuan inisial PA di sebuah kosan kawasan Ampera, Jakarta Selatan.

“Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat satu hari yang lalu telah mengamankan dua orang yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Yang pertama seorang pria inisial VTP pekerjaan musisi dan yang kedua seorang perempuan atas nama PA,” kata Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Indrawienny Panjiyoga.