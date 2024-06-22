Sampah Plastik yang Diberikan Pengunjung TSI Bogor ke Kuda Nil Sudah Diambil

BOGOR - Sampah plastik yang diberikan pengunjung ke kuda nil Taman Safari Indonesia (TSI) Bogor sudah diambil. Sampah tersebut diambil oleh petugas tak lama mendapat laporan tersebut.

"Plastik tersebut sudah dikeluarkan petugas," kata Head Media and Digital TSI Bogor Finky Santika dalam keterangannya, Jumat (21/6/2024).

Kata dia, aksi pengunjung tersebut sangat dikecam keras oleh pengelola TSI Bogor. TSI sebagai lembaga konservasi yang menjunjung tinggi nilai kinservasi dan perlindungan satwa.

"Mengutuk dan mengecam keras tindakan pengunjung tersebut," tegasnya.

TSI sedang melakukan penelusuran data perihal identitas pengunjung tersebut agar yang bersangkutan mendapatkan sanksi peringatan berupa penyataan maaf atas tindakan yang tidak terpuji itu.

"Sehingga bisa menjadi pelajaran bagi pengunjung lain untuk taat terhadap SOP," pungkasnya.

Sebelumnya, video pengunjung yang tega kepada kuda nil di Taman Safari itupun dibagikan oleh akun Instagram @dashcam_owners_indonesia.

Dalam video beredar tersebut, tampak mobil jenis LCGC tersebut berisi rombongan pengunjung yang sedang berada kawasan di Taman Safari.