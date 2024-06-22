Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Kios Laundry di Bekasi, Kerugian Capai Ratusan Juta

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |07:18 WIB
Kebakaran Kios Laundry di Bekasi, Kerugian Capai Ratusan Juta
Ilustrasi. (Foto: Shutterstock)
BEKASI - Kios Laundry di Jalan Lumbu Raya, Kelurahan Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu dilanda kebakaran pada Jumat (21/6) malam. Kerugiaan atas peristiwa itu ditaksir mencapai ratusan juta Rupiah.

Komandan Kompi A Disdamkar Kota Bekasi, Rusmanto menjelaskan peristiwa bermula dari adanya warga yang melihat asap dari kios laundry. Warga saat itu langsung membuka paksa kios dan menemukan api yang sudah membesar.

 BACA JUGA:

"Warga sekitar melihat adanya asap di lokasi, sehingga warga berinisiatif membuka paksa pintu rolling, warga pun melihat api sudah membesar didalam kios," kata Rusmanto, Sabtu (22/6/2024).

Rusmanto mengatakan dirinya langsung mengerahkan total empat unit armada kebakaran untuk melokalisir api. Adapun, api baru bisa dipadamkan satu setengah jam setelah prosea pemadaman dilakukan.

