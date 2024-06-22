Polisi Bentuk Tim Gabungan Tangkap Jambret HP Pelari saat Car Free Day

JAKARTA - Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo membentuk tim gabungan untuk menangkap jambret ponsel pelari saat car free day (CFD) di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat.

"Tim gabungan masih bekerja," kata Susatyo saat dikonfirmasi, Sabtu (22/6/2024).

Diduga terdapat dua pelaku terekam oleh kamera fotografer yang berada di lokasi kejadian hingga berujung fotonya viral di media sosial (medsos). Susatyo akan menyampaikan informasi secara gamblang setelah melakukan penangkapan.

"Akan disampaikan saat rilis," jelasnya.