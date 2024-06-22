Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kepergok Curi Motor, Pria Ini Babak Belur Dihajar Warga Cimanggis Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |11:05 WIB
Kepergok Curi Motor, Pria Ini Babak Belur Dihajar Warga Cimanggis Depok
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

DEPOK - Satu dari tiga terduga pelaku pencurian sepeda motor (Curanmor) ketangkap basah oleh warga setempat saat hendak membobol kunci kontak Honda Beat dengan nomor polisi B 3021 EER di Jalan Mekarsari RT 7/1, Mekarsari, Cimanggis, Kota Depok pada Jumat 21 Juni 2024 malam. Pelaku sempat membawa kabur motor sebelum akhirnya dikejar dan tertangkap oleh warga setempat.

Kapolsek Cimanggis, Kompol Judika Sinaga menjelaskan, kronologis berawal dari korban Bryan memarkirkan motor di seberang toko sekiranya pukul 20.30 WIB melihat sudah dinaiki pelaku.

"Motor sempat dibawa kabur lalu korban dan saksi berserta warga sekitar mengejar hingga menghadang pelaku tersebut dan kemudian berhasil mengamankannya," kata Judika saat dikonfirmasi, Sabtu (22/6/2024).

Judika mengatakan, bahwa pelaku ketangkap seorang diri hendak merusak kunci kontak dengan kunci palsu dan letter 'T'.

"Modus pelaku seorang diri melakukan pencurian sepeda motor milik korban dengan cara merusak kunci stang menggunakan kunci palsu atau leter 'T'," ujarnya.

Lebih lanjut, Judika menyebut sejumlah barang bukti diamankan diantaranya satu unit sepeda motor, kunci 'T', kunci palsu hingga handphone (HP). Pelaku disangkakan dengan Pasal 363 KUHP.

(Awaludin)

      
