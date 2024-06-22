Heru Budi Tak Hadiri Puncak Jakarta Fair 2024: Rapat Sampai Malam

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan alasan mengapa dirinya tidak menghadiri puncak malam Jakarta Fair Kemayoran 2024 pada Jumat (21/6/2024) malam.

Hal tersebut disampaikan Heru Budi usai menghadiri Upacara HUT DKI Jakarta ke-497 di Silang Monas Barat pada Sabtu (22/6/2024) pagi.

Awalnya awak media bertanya mengapa Heru Budi tidak hadir dalam puncak Jakarta Fair Kemayoran (JFK) pada 21 Juni 2024 malam.

"Siapa? Kapan?," tanya Heru Budi kepada awak media.

Awak media kemudian menjawab puncak JFK 2024 pada Jumat malam. Perwakilan Pemprov DKI Jakarta diwakilkan oleh Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma.

Ketidakhadiran Heru Budi Hartono sempat menjadi sorotan dan sorakan dari pengunjung JFK 2024 pada Jumat malam tersebut.

Heru mengaku tidak hadir karena ada rapat terkait pelaksanaan HUT RI ke-79 yang rencananya akan diadakan di IKN Nusantara dan Jakarta.

"Oh di PRJ (Pekan Raya Jakarta)! Ooh engga engga saya (enggak hadir) di PRJ, itu saya rapat sampai malam terkait dengan HUT RI," kata Heru Budi Hartono