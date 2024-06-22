Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Heru Budi Ucapkan Selamat Berjuang pada Para Calon Gubernur Jakarta

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |11:55 WIB
Heru Budi Ucapkan Selamat Berjuang pada Para Calon Gubernur Jakarta
Heru Budi Hartono (Foto : Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengucapkan selamat kepada para Bakal Calon Gubernur (Bacagub) yang akan maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 pada 27 November 2024 mendatang.

Hal tersebut disampaikan Heru Budi usai menghadiri Upacara HUT DKI Jakarta ke-497 di Silang Monas Barat pada Sabtu (22/6/2024) pagi.

"Pertama kandidat-kandidat bagus, baik, mudah-mudahan apa yang nanti dipilih masyarakat tentunya dalam pilkada itu yang terbaik. Saya mengucapkan mungkin tentunya berjuang di dalam Pilkada," ujar Heru Budi Hartono.

Heru Budi juga mengaku akan mengundang para mantan Gubernur DKI Jakarta dalam acara ramah tamah dalam peringatan HUT DKI Jakarta ke-497.

"Kami memberikan ucapan juga, tetapi kali ini mungkin pimpinan-pimpinan forkopimda, dan kami sudah juga memberikan ucapan-ucapan kepada seluruh Gubernur. Kalau nanti malam ada hiburan ya berkenan para gubernur mantan Gubernur bisa hadir," kata Heru Budi Hartono.

Dalam kesempatan tersebut Heru Budi Hartono berharap kota Jakarta akan tetap menjadi kota yang plural terbuka untuk semua pihak dan memberi kesejahteraan untuk warganya.

"Selamat ultah DKI Jakarta ke-497, semoga Jakarta ramah untuk semua masyarakatnya, aman untuk ditinggali dan ke depan bisa mengantisipasi, mengatasi problem-problem tentunya ke depan yang cukup banyak dan tantangannya luar biasa," pungkas Heru Budi Hartono.

(Angkasa Yudhistira)

      
