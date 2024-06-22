SPECIAL REPORT : Penjambretan di CFD dan Fenomena "Penyakit" Kota Besar





AKSI kejahatan jalanan di Kota Jakarta semakin marak. Berbagai peristiwa kejahatan terjadi, seperti perampokan hingga penjambretan. Pelaku kini tak lagi memikirkan waktu dan tempat saat beraksi, termasuk di keramaian. Terakhir, kasus penjambretan ponsel atau handphone (HP) milik pelari saat car free day (CFD) di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (16/6/2024).

Peristiwa itu kemudian viral di media sosial. Wajah kedua terduga pelaku terlihat jelas terpotret kamera fotografer. Dalam foto, terduga pelaku mengendari sepeda motor dengan nomor polisi B 3983 PFB dengan mengenakan jaket serta helm. Polisi mengklaim sudah mengantongi identitas terduga pelaku jambret dan meminta untuk menyerahkan diri.

Aksi krimnal tersebut bukan sekali tapi sudah sering terjadi CFD. Aksi seperti pencopetan dan pemalakan sudah marak terjadi beberapa tahun sebelumnya, jumlahnya mencapai ratusan. Pada 2017, Polda Metrojaya mengungkapkan setiap Minggu terdapat sekitar 100 hingga 160 kasus kejahatan ini di lokasi CFD. Pelaku kebanyakan mengincar ponsel dan benda berharga lainnya.

Polisi bukannya tidak bertindak. Tindakan pengamanan dengan menerjunkan aparat kepolisian dilakukan. Penangkapan agar menimbulkan efek jera juga dilakukan. Subdit Ranmor Polda Metro Jaya menangkap dua orang berinisial DJ (30) dan P (34) terkait kasus pencopetan di tengah keramaian massa "Car Free Day" di sekitaran Thamrin, Jakarta Pusat, pada 2015 lalu.

(Pelaku jambret di CFD terjepret kamera fotographer. foto: dok media sosial)

Para tersangka beraksi dalam kelompok berjumlah empat orang dengan peran yang berbeda, yakni menghalangi korban, mengalihkan perhatian, dan mengambil ponsel korban. Kasatpol PP DKI Jakarta, Arifin mengatakan, pihaknya akan melakukan pengamanan lebih ketat pada pelaksanaan CFD atau HBKB di Sudirman Thamrin.

Pihaknya akan menguatkan lagi pengamanan di titik titik mana saja gangguan tadi bisa masuk. Di situ Satpol PP dengan Dishub akan terkonsentrasi. "Selama ini kan dilihat CFD sudah rapi terkendali yang lari juga aman, yang bersepeda juga aman gitu kan yang menikmati suasana di sana juga aman," ujar Arifin.

