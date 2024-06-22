Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

SPECIAL REPORT : Penjambretan di CFD dan Fenomena "Penyakit" Kota Besar

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |11:58 WIB
SPECIAL REPORT : Penjambretan di CFD dan Fenomena
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A


AKSI kejahatan jalanan di Kota Jakarta semakin marak. Berbagai peristiwa kejahatan terjadi, seperti perampokan hingga penjambretan. Pelaku kini tak lagi memikirkan waktu dan tempat saat beraksi, termasuk di keramaian. Terakhir, kasus penjambretan ponsel atau handphone (HP) milik pelari saat car free day (CFD) di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (16/6/2024).

Peristiwa itu kemudian viral di media sosial. Wajah kedua terduga pelaku terlihat jelas terpotret kamera fotografer. Dalam foto, terduga pelaku mengendari sepeda motor dengan nomor polisi B 3983 PFB dengan mengenakan jaket serta helm. Polisi mengklaim sudah mengantongi identitas terduga pelaku jambret dan meminta untuk menyerahkan diri.

Aksi krimnal tersebut bukan sekali tapi sudah sering terjadi CFD. Aksi seperti pencopetan dan pemalakan sudah marak terjadi beberapa tahun sebelumnya, jumlahnya mencapai ratusan. Pada 2017, Polda Metrojaya mengungkapkan setiap Minggu terdapat sekitar 100 hingga 160 kasus kejahatan ini di lokasi CFD. Pelaku kebanyakan mengincar ponsel dan benda berharga lainnya.

Polisi bukannya tidak bertindak. Tindakan pengamanan dengan menerjunkan aparat kepolisian dilakukan. Penangkapan agar menimbulkan efek jera juga dilakukan. Subdit Ranmor Polda Metro Jaya menangkap dua orang berinisial DJ (30) dan P (34) terkait kasus pencopetan di tengah keramaian massa "Car Free Day" di sekitaran Thamrin, Jakarta Pusat, pada 2015 lalu.

Pelaku jambret

(Pelaku jambret di CFD terjepret kamera fotographer. foto: dok media sosial)

Para tersangka beraksi dalam kelompok berjumlah empat orang dengan peran yang berbeda, yakni menghalangi korban, mengalihkan perhatian, dan mengambil ponsel korban. Kasatpol PP DKI Jakarta, Arifin mengatakan, pihaknya akan melakukan pengamanan lebih ketat pada pelaksanaan CFD atau HBKB di Sudirman Thamrin.

Pihaknya akan menguatkan lagi pengamanan di titik titik mana saja gangguan tadi bisa masuk. Di situ Satpol PP dengan Dishub akan terkonsentrasi. "Selama ini kan dilihat CFD sudah rapi terkendali yang lari juga aman, yang bersepeda juga aman gitu kan yang menikmati suasana di sana juga aman," ujar Arifin.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192885//mayat-Liqf_large.jpg
Tragis, Mahasiswi Tewas Terjatuh dari Motor Usai Dijambret di Kemayoran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/338/3184957//jambret-k0Sx_large.jpg
2 Jambret Todong Pasutri Pakai Pistol di Jakbar Sudah 28 Kali Beraksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179457//pencurian-CB0F_large.jpg
Rampas Ponsel Wanita, Pria Bertato Bonyok Dihajar Warga di Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/338/3149838//balai_kota_jakarta-PYFv_large.jpg
Pemprov DKI Tambah Titik CCTV di Sekitar Balai Kota Buntut Aksi Penjambretan Wartawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/338/3141028//jambet-R2oa_large.jpg
Ini Tampang Bengis Pelaku Jambret yang Bikin Ibu Desainer Didiet Maulana Tersungkur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/12/338/3138354//polisi_buru_penjambret_sadis_ibu_desainer_didiet_maulana-zsa0_large.jpg
Polisi Buru Penjambret Sadis Ibu Desainer Didiet Maulana 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement