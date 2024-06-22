Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Prasetyo Edi: Tetap Tak Kehilangan Pesona

JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menyebut hilangnya status ibu kota dari Jakarta tak membuat wilayah Jakarta kehilangan pesonanya. Menurutnya, Jakarta masih menjadi pusat aktivitas masyarakat.

"Melepaskam status sebagai ibu kota negara tak membuat Jakarta kehilangan pesonanya. Kota Jakarta tetap menjadi pusat berbagai aktivitas positif dan menjadi rumah bagi jutaan mimpi warganya," kata Prasetyo Edi dalam sambutannya di Rapat Paripurna DPRD Jakarta dalam rangka HUT ke-497 Jakarta, Sabtu (22/6/2024).

Prasetyo menyebut Jakarta kini tengah bertransformasi menjadi kota global di mana memiliki keberagaman budaya. Jakarta, tambah dia, juga memiliki pesona yang membuat menarik yang dinikmati bukan hanya penduduk lokal namun juga wisatawan.

"Pesona Jakarta terletak pada kombinasi antara tradisi dan modernitas serta keberagamannya yang mencerminkan kebudayaan Indonesia," tuturnya.

Dalam kesempatannya, Prasetyo juga menuturkan hilangnya status ibu kota negara dari Jakarta bakal membuat Jakarta bertranformasi ke arah pembangunan baru menjadi kota global.

Sehingga nantinya Jakarta menjadi kota yang menjadi penting di kancah internasional.