HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jalur Puncak Berlakukan Satu Arah, Antrean Kendaraan Sempat Capai 2 Kilometer

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |12:58 WIB
Jalur Puncak Berlakukan Satu Arah, Antrean Kendaraan Sempat Capai 2 Kilometer
A
A
A

BOGOR - Polisi memberlakukan sistem oneway arah Puncak di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor. Sistem oneway ini diberlakukan sejak pukul 08.30 WIB.

"Untuk mengurangi arus lalu lintas yang mengarah ke Puncak, yang pertama gage mulai 06.00 WIB sampai tadi oneway (arah Puncak) pukul 08.30 WIB," kata Kanit Turjawali Satlantas Polres Bogor Iptu Angga Nugraha dikonfirmasi, Sabtu (22/6/2024).

Antrean kendaraan yang menuju kawasan wisata itu pagi tadi sempat mencapai 2 kilometer. Sehingga, diberlakukan sistem oneway arah Puncak.

"Tadi pagi ekor sampai dengan 1B atau Enterchange Ciawi atau 2 kilometer dari Pos Gadog," jelasnya.

Kata dia, secara umum kondisi lalu lintas di Jalur Puncak memang cukup meriah. Tetapi, masih sama dengan akhir pekan biasanya Sabtu dan Minggu.

"Cukup meriah, seperti Sabtu biasa," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Topik Artikel :
bogor puncak bogor jalur puncak
