Taman Safari Indonesia Koordinasi dengan Polisi, Cari Pengunjung yang Beri Makan Kuda Nil Sampah Plastik

BOGOR - Taman Safari Indonesia (TSI) berkoordinasi dengan polisi untuk mencari pengunjung yang memberi makan kuda nil sampah plastik. Identitas akan dicari melalui plat nomor kendaraan.

"Kita juga sudah melaporkan ke kepolisian, polisi juga sedang mencari. Nomor polisi kendaraan, jadi sudah tau juga (plat nomor)," kata Founder TSI Jansen Manansang kepada wartawan, Sabtu (22/6/2024).

Dengan adanya kejadian ini, pihaknya juga akan lebih meningkatkan pengawasan lagi salah satunya menambah kamera pengawas CCTV.

"CCTV nanti ditambahkan lagi, mungkin sekarang ada lagi teknologi lebih bagus lagi, mungkin bisa zoom atau apa lebih cepat lagi," ungkap Jansen.

Tetapi, pada dasarnya yang sangat diperlukan yaitu kesadaran dari pengunjung itu sendiri. Termasuk kepedulian masyarakat kepada satwa.

"Lebih baik lagi ada masyarakat yang peduli, saling memberitahukan, saling kontrol," harapnya.

Sebelumnya, beredar viral video menunjukkan seorang pengunjung yang berada di Taman Safari melakukan aksi yang sangat tidak terpuji, yaitu memberikan sampah yang dibungkus di dalam kantong plastik ke dalam mulut seekor kuda nil.