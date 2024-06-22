Polres Bogor Kerjasama dengan BKSDA Cari Pengunjung TSI yang Beri Makan Kuda Nil Sampah Plastik

BOGOR - Polres Bogor tengah mencari pengunjung Taman Safari Indonesia (TSI) yang sempat memberi makan satwa kuda nil dengan sampah plastik.

"Sudah (koordinasi), mereka (TSI) minta bantuan ke Polres untuk lidik. Lagi kita cari, mohon waktu ya," kata Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro dikonfirmasi wartawan, Sabtu (22/6/2024).

Nantinya, polisi juga akan bekerja sama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Termasuk terkait dengan proses hukum maupun lainnya.

"Kalau masalah pasal-pasal, nanti PPNS BKSDA melakukan penyidikan," pungkasnya.

Sebelumnya, beredar viral video menunjukkan seorang pengunjung yang berada di Taman Safari melakukan aksi yang sangat tidak terpuji, yaitu memberikan sampah yang dibungkus di dalam kantong plastik ke dalam mulut seekor kuda nil.