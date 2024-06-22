Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bocah 9 Tahun di Bogor Diduga Jadi Korban Penculikan, Ditawari Pelaku Uang hingga Dibekap

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |14:47 WIB
Illustrasi (foto: dok freepik)
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

BOGOR - Seorang anak laki-laki bernama Raffi (9), diduga menjadi korban percobaan penculikan di wilayah Rancabungur, Kabupaten Bogor. Saat ini, polisi tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Kapolsek Rancabungur, Ipda Azis Hidayat mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Jumat 21 Juni 2024. Awalnya, korban bersama ayahnya sedang berada di rumah keduanya di Rancabungur.

"Punya dua rumah, di Depok sama Rancabungur. Kemarin sama ayahnya lagi di Rancabungur, ibunya gak ikut," kata Azis dikonfirmasi, Sabtu (22/6/2024).

Ketika itu, Raffi sedang berjalan kaki menuju warung. Menurut saksi sekuriti perumahan terdapat seorang pria dengan jaket hitam mengendarai motor membujuk Raffi dengan menawarkan uang.

"Namun Raffi menolak tawaran tersebut," jelasnya.

Dengan cepat, pria tersebut langsung menarik Raffi dan menaikkannya ke motor sambil menyekap mulut agar tidak bisa berteriak. Pria tersebut berupaya melarikan diri melalui Gang Bubur via Jalan Satelit dan masuk ke Perumahan Telaga Kahuripan.

"Ketika melintasi Jalan Baru Tajur Halang, pelaku (diduga) khawatir karena banyak orang yang sedang memperbaiki jalan, sehingga menurunkan Raffi di pinggir jalan dan melarikan diri," ungkapnya.

