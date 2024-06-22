Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Kantongi Identitas Pemberi Sabu ke Virgoun

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |16:02 WIB
Polisi Kantongi Identitas Pemberi Sabu ke Virgoun
Virgoun (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat telah mengidentifikasi orang yang memberikan narkotika jenis sabu kepada musisi Virgoun. Polisi telah mengantongi identitas dari pemberi sabu tersebut.

Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Indrawienny Panjiyoga, menjelaskan bahwa identitas pemberi narkotika tersebut telah berhasil dikantongi.

"Saat ini, yang memberikan narkotika telah teridentifikasi dan sedang dalam pengejaran oleh tim Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat. Kami mohon doanya agar orang tersebut dapat kami amankan dan kami bisa mengembangkan kasus ini," ujar Indrawienny Panjiyoga saat memberikan keterangan pers di Mapolres, Sabtu (22/6/2024)

Indrawienny juga menjelaskan bahwa kondisi kesehatan VTP dan rekannya, PA, dalam keadaan sehat. Keduanya telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat.

"Kemarin, kami sudah melakukan tes kesehatan terhadap kedua orang tersebut, dan hasil tes urinnya positif mengandung narkotika jenis sabu," jelasnya.

Proses pemeriksaan kasus ini masih terus berjalan. Pihak kepolisian juga telah melakukan penggeledahan ulang di tempat kejadian perkara (TKP), yaitu kosan VTP di Ampera Avenue residence Jakarta Selatan.

"Tidak ada barang bukti lain yang kami temukan selain barang bukti awal, yaitu narkotika jenis sabu dan alat hisap sabu," tambah Indrawienny.

(Angkasa Yudhistira)

      
