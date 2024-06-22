Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Nongkrong Depan Gang, Sekelompok Remaja Curi Jemuran Warga di Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |16:43 WIB
Nongkrong Depan Gang, Sekelompok Remaja Curi Jemuran Warga di Bogor
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
BOGOR - Tiga remaja diamankan warga Kampung Ciluer Batas, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Pasalnya, remaja tersebut mencuri jaket dari jemuran.

Kapolsek Sukaraja Kompol Birman Simanullang mengatakan peristiwa itu terjadi pada Jumat 21 Juni 2024 dini hari. Awalnya, ada ibu-ibu melihat remaja tidak dikenal duduk di atas motor depan gang.

"Ibu tersebut segera melaporkan hal kepada pemuda-pemuda yang sedang ronda," kata Birman dalam keterangannya, Sabtu (22/6/2024).

Setelah melakukan pengecekan, para pemuda menemukan dua remaja lainnya sedang mengambil jaket dari jemuran warga. Ketiga remaja itu pun diamankan dan dilaporkan kepada RT dan polisi.

"Ketiga terduga pelaku adalah MS (15), HA (15), dan A (16) yang semuanya asal Citeureup," jelasnya.

