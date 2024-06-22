Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Ojol Terima Orderan Fiktif Belasan Porsi Seblak, Akhirnya Diganti Warga Setempat

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |17:10 WIB
Viral Ojol Terima Orderan Fiktif Belasan Porsi Seblak, Akhirnya Diganti Warga Setempat
A
A
A

DEPOK - Viral kisah driver ojek online (Ojol) mendapat orderan fiktif berupa 15 porsi seblak senilai Rp277 Ribu dengan alamat palsu di wilayah RT 4/1 No. 16, Jalan H. Icang, Tugu, Cimanggis, Kota Depok.

Kapolsek Cimanggis, Kompol Judika Sinaga membenarkan peristiwa itu terjadi di wilayah hukumnya.

"Ojol tertipu alamat palsu atas nama Santi dengan jenis makanan seblak sebanyak 15 porsi dengan nominal harga Rp277.000," kata Judika saat dikonfirmasi, Sabtu (22/6/2024).

Judika mengatakan warga sekitar yang merasa kasihan dan menaruh empati secara sukarela patungan mengganti atau membeli pesanan orderan fiktif tersebut.

"Diganti oleh warga sekitar sekaligus klarifikasi bahwa warga sekitar lebih empati untuk membantu driver ojol," ungkapnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
viral Order Fiktif Ojol
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193030//viral-MrFK_large.jpg
Ambulans Terobos Lautan Manusia di Bundaran HI saat Malam Tahun Baru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193020//viral-c2It_large.jpg
2 Bang Jago BKT yang Palak dan Pukuli Pedagang hingga Viral Meringis Ditangkap Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193004//viral-RmoC_large.jpg
Viral Rumah Dj Donny Dilempar Bom Molotov dan Bangkai Ayam, Ini Kata Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193001//viral-Tmiw_large.jpg
Viral! Tawuran Pecah saat Awal Tahun di Flyover Klender, Polisi Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/612/3192672//bayi_sendirian-TyhW_large.jpg
Viral, Bayi 3 Bulan Menangis di Kamar Kost Tengah Malam Tanpa Orangtua 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192634//affan_kurniawan-u7bP_large.jpg
Kaleidoskop 2025: Tragedi Ojol Affan Kurniawan, Tewas Terlindas Rantis Brimob Membakar Amarah Demonstran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement