Viral Ojol Terima Orderan Fiktif Belasan Porsi Seblak, Akhirnya Diganti Warga Setempat

DEPOK - Viral kisah driver ojek online (Ojol) mendapat orderan fiktif berupa 15 porsi seblak senilai Rp277 Ribu dengan alamat palsu di wilayah RT 4/1 No. 16, Jalan H. Icang, Tugu, Cimanggis, Kota Depok.

Kapolsek Cimanggis, Kompol Judika Sinaga membenarkan peristiwa itu terjadi di wilayah hukumnya.

"Ojol tertipu alamat palsu atas nama Santi dengan jenis makanan seblak sebanyak 15 porsi dengan nominal harga Rp277.000," kata Judika saat dikonfirmasi, Sabtu (22/6/2024).

Judika mengatakan warga sekitar yang merasa kasihan dan menaruh empati secara sukarela patungan mengganti atau membeli pesanan orderan fiktif tersebut.

"Diganti oleh warga sekitar sekaligus klarifikasi bahwa warga sekitar lebih empati untuk membantu driver ojol," ungkapnya.

(Khafid Mardiyansyah)