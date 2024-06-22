Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kasus Pencabulan Anak Laki-Laki Sambil Direkam, Pelaku Ngaku Pernah Jadi Korban

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |17:27 WIB
Kasus Pencabulan Anak Laki-Laki Sambil Direkam, Pelaku Ngaku Pernah Jadi Korban
Ilustrasi (Foto : Freepik)
A
A
A

BEKASI - Seorang pria berinisial FP (24), di Bekasi, ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan pada tujuh anak laki-laki. Kepada polisi, FP mengaku juga pernah menjadi korban pencabulan saat masa kecilnya.

"Jadi motif pelaku pencabulan inisial FP ini ia sebelumnya waktu semasa kecil pernah juga menjadi korban pencabulan. Jadi itu motifnya," kata Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota AKBP Muhammad Firdaus, Sabtu (22/6/2024).

Firdaus juga menjelaskan pelaku kerap merekam aksi pencabulannya untuk konsumsi pribadi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku FP telah melakukan perbuatan bejatnya sejak lima bulan terakhir.

"Ini lebih kurang berjalan lima bulan. Dia mengincar anak-anak yang bermain bola," tuturnya.

Hingga saat ini, polisi telah mendapatkan pengakuan terdapat tujuh korban pencabulan perbuatan FP. Polisi membuka ruang kepada warga apabila anaknya pernah menjadi korban.

"Apabila ada masyarakat yang pernah menjadi korban FP ini segera melaporkan," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
