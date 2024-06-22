Kebakaran di Revo Mall Bekasi, Pengunjung Berhamburan

BEKASI - Kebakaran terjadi di pusat perbelanjaan Revo di Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Kebakaran menyebabkan pengunjung berhamburan keluar gedung.

Berdasarkan video yang tersebar asap hitam masih mengepul di sekitar pusat perbelanjaan itu. Pengunjung pun berhamburan terlihat panik untuk keluar dari gedung.

Pengunjung terlihat berlarian menggunakan jalur parkir mobil. Asap terlihat berada di sisi gedung pun masih mengepul.

Anggota Damkar Bidang Investigasi DPHB Pleton B Damkar Kota Bekasi Ika Tezar menjelaskan pemadam kebakaran langsung diterjunkan untuk mengatasi kebakaran itu.

"Masih pendingan oleh anggota," kata Ika saat dikonfirmasi.

Anggota Damkar juga masih mencari titik sumber api. Hingga berita ini ditayangkan menurutnya kepulan asap masih menyebar.

"Masih mencari titik api, asap masih banyak," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)