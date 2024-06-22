Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Puncak HUT Ke-497 Jakarta, Lalin Sekitar Monas Macet Total dan Banyak Parkir Liar

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |20:44 WIB
Puncak HUT Ke-497 Jakarta, Lalin Sekitar Monas Macet Total dan Banyak Parkir Liar
A
A
A

JAKARTA - Jelang puncak HUT ke-497 Jakarta di Silang Monas, Jakarta lalu lintas terpantau lumpuh total pada Sabtu (22/6/2024) malam. Tak hanya itu kemacetan diperparah dengan maraknya parkir liar.

Pantauan iNews Media Group dilokasi kemacetan terjadi sejak dari Jalan Raya Cikini menuju arah Jalan Medan Merdeka Timur, Jalan Medan Merdeka Utara, Jalan Merdeka Barat, dan Jalan Medan Merdeka Selatan.

Terlihat pula marak parkir liar yang dimanfaatkan oleh sejumlah oknum bahkan tak jarang kendaraan sepeda motor masyarakat parkir di atas trotoar hingga badan jalan. Hal itu terlihat di Jalan Medan Merdeka Timur dekat dengan Stasiun Gambir dan Pintu Monas sisi Barat Daya hingga menuju arah Jalan Medan Merdeka Utara atau Istana Presiden.

Terpantau kemacetan tak terelakan didominasi dengan kendaraan roda dua dan roda empat.

"Parkir, parkir, parkir Monas," ucap oknum juru parkir liar.

Telusuri berita news lainnya
