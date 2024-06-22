Stasiun LRT Tetap Beroperasi Pasca Kebakaran di Revo Mall, Ini Aksesnya

BEKASI - Kebakaran melanda pusat perbelanjaan Revo Mall di Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan pada Sabtu (22/6) hari ini. Meski ada kebakaran, Stasiun LRT yang terhubung dengan pusat perbelanjaan di sana tetap beroperasi.

"Stasiun LRT Bekasi Barat tetap melayani naik dan turun pengguna secara normal pasca terjadinya kebakaran di Mall Revo," kata Executive Vice President LRT Jabodebek Mochammad Purnomosidi, Sabtu (22/6/2024).

Ia menjelaskan operasj lrt baik relasi Jatimulya-Dukuh Atas dan relasi Harjamukti-Dukuh Atas untuk perjalanan pulang pergi tetap akan dilayani. Pengguna bisa mengakses Gate A dan B melalui Jalan Ahmad Yani.

"Pengguna jasa dapat mengakses Gate A dan B melalui Jalan Ahmad Yani, sedangkan Gate C yang menghubungkan ke skybridge Mall Revo sementara tidak dapat diakses," jelasnya.

Purnomosidi juga mengungkapkan keprihatinan mendalam atas kejadian kebakaran di Mall Revo.

"Kami mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan menjaga keselamatan diri saat menggunakan fasilitas publik," tutup Purnomosidi.

(Khafid Mardiyansyah)