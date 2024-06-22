Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Gerebek Judi Sabung Ayam di Cibinong Bogor, 10 Orang Diamankan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |21:56 WIB
Polisi Gerebek Judi Sabung Ayam di Cibinong Bogor, 10 Orang Diamankan
A
A
A

BOGOR - Polisi menggerebek lokasi judi sabung ayam di wilayah Cibinong, Kabupaten Bogor. Dari lokasi, 10 orang yang diduga terlibat berhasil diamankan polisi.

Kapolsek Cibinong Kompol Waluyo mengatakan penggrebekan itu berlangsung sekira pujul 13.30 WIB siang tadi. Berawal dari informasi masyarakat yang resah dengan judi sabung ayam tersebut.

"Tim yang tiba di tempat kejadian melihat puluhan motor diparkir di halaman rumah warga dan langsung melakukan penggerebekan," kata Waluyo dalam keterangannya, Sabtu (22/6/2024).

Dari lokasi, mengamankan 10 orang pelaku diduga terlibat judi sabung ayam. Mereka yang diamankan berasal dari berbagai wilayah seperti Depok.

"Barang bukti yang diamankan meliputi 30 ekor ayam adu dan 11 unit motor," jelasnya.

Selanjutnya, mereka berikut barang bukti dibawa ke Polsek Cibinong. Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan terkait judi sabung ayam tersebut.

"Pemeriksaan lebih lanjut dan diserahkan ke Reskrim Polres Bogor," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
cibinong Judi Sabung Ayam Judi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192616//kabareskrim_polri_komjen_syahardiantono-rjGW_large.jpg
Polri Ungkap 665 Kasus Judol Sepanjang 2025, 741 Tersangka Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184162//judi_online-0bpr_large.jpg
Ancam Generasi Muda, Aparat Penegak Hukum Diminta Basmi Judi Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/278/3183186//bei-aGuc_large.jpeg
OJK Tegaskan Pasar Modal Bukan Arena Judi, Investasi Harus Legal dan Logis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181306//yusril-MI6a_large.jpg
Perputaran Uang Judol Kalahkan Korupsi, Narkotika Teratas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181250//yusril-QYL5_large.jpg
Tokoh Agama dan Masyarakat Berkewajiban Ajak Masyarakat Memerangi Judi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180282//judi_online-yT9V_large.jpg
PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi Online 2017-2025 Tembus Rp976,8 Triliun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement