HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gegara Tipu Teman Transfer Uang, Pria di Ciawi Bogor Ditangkap

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |22:35 WIB
Gegara Tipu Teman Transfer Uang, Pria di Ciawi Bogor Ditangkap
Illustrasi (foto: dok Okezone)
BOGOR - Pria berinisial JS, ditangkap polisi usai melakukan penggelapan uang temannya sendiri di wilayah Ciawi, Kabupaten Bogor. Saat ini, pelaku masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut.

Kapolsek Ciawi, Kompol Agus Hidayat mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Jumat 21 Juni 2024. Dimana, pelaku mendatangi kios agen pembayaran untuk meminta ditransfer uang Rp7,2 juta.

"Modus operandi menyodorkan nomor wallet OVO untuk dikirimkan sejumlah uang senilai Rp 7,2 juta," kata Agus dalam keterangannya, Sabtu (22/6/2024).

Namun, ketika dimintai uang cash oleh korban, pelaku tidak mempunyai uang. Dari situ, korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

