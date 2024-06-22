Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Puncak HUT DKI Jakarta ke-497, Lalin di Sekitar Monas Macet Total

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |23:19 WIB
Puncak HUT DKI Jakarta ke-497, Lalin di Sekitar Monas Macet Total
Arus lalin di Monas
A
A
A

 

JAKARTA - Malam puncak HUT ke-497 DKI Jakarta berlangsung pada Sabtu (22/6/2024) malam ini. Sejumlah tempat wisata menggelar perayaan ulang tahun DKI Jakarta, salah satunya adalah Monas yang membuat Jakarnaval.

Event Jakarnaval ini tentunya menarik perhatian masyarakat yang ingin berkunjung ke Monas. Apalagi momen tersebut bertepatan dengan hari libur. Warga menghabiskan waktu bersama teman maupun keluarga untuk mengunjungi Monas.

Namun siapa sangka, imbas dari acara Jakarnaval ini lalu lintas di sekitar monas terpantau padat.

Seorang netizen pemilik akun Instagram @n.herdelova membagikan kondisi lalu lintas di sekitar monas. Dia merekam video tersebut dari atas jembatan penyeberangan (JPO).

Dalam video itu terlihat kendaraan baik motor dan mobil yang cukup padat. Bahkan kendaraan tersebut tak bergerak karena tingginya volume kendaraan malam ini.

"Bermacet-macetan dalam rangka HUT JKT," tulis akun tersebut dalam keterangan fotonya.

Halaman:
1 2
      
