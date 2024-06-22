Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Arus Lalu Lintas di Bundaran HI Arah Monas Macet Parah Malam Ini

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |23:54 WIB
Arus Lalu Lintas di Bundaran HI Arah Monas Macet Parah Malam Ini
Arus lalin di HI macet parah malam ini (Foto: tangkapan layar)
JAKARTA - Di momen Puncak HUT ke-497 DKI Jakarta banyak masyarakat ingin menikmati sejumlah hiburan yang ditawarkan di beberapa tempat wisata di Jakarta. Momen yang bertepatan dengan libur akhir pekan dan libur sekolah ini juga dimanfaatkan masyarakat untuk menikmati liburan bersama keluarga.

Tak heran bila sejumlah tempat wisata padat oleh pengunjung. Hal itu juga berimbas pada lalu lintas yang padat merayap di beberapa kawasan di Jakarta.

Seorang netizen di akun X @sukangejarpromo membagikan kondisi arus lalu lintas di Jakarta dari Bundaran HI menuju monas yang macet parah malam ini.

"Daerah Bundaran HI - Monas full banget, even motor aja pada ngestuck juga padahal nggak ada acara apa-apa ya kayaknya," tulis akun tersebut yang mengeluh dalam cuitannya, seperti dikutip pada Sabtu (22/6/2024).

Akun tersebut juga membagikan suasana di Stasiun MRT Bundaran HI yang antriannya mengular hingga keluar. Kondisi tersebut juga terjadi karena imbas tarif MRT yang hanya Rp1.

"MRT Rp1, stasiun yang di Bundaran HI masuknya aja ngantre parah mantap," katanya.

Halaman:
1 2
      
