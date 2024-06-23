Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jusuf Kalla Dukung Anies Baswedan Maju Pilgub Jakarta 2024

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Minggu, 23 Juni 2024 |08:49 WIB
Jusuf Kalla Dukung Anies Baswedan Maju Pilgub Jakarta 2024
Jusuf Kalla (Foto: MPI/Carlos)
A
A
A

JAKARTA - Tokoh senior Partai Golkar yang juga Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla mendukung Anies Rasyid Baswedan maju lagi sebagai calon gubernur DKI Jakarta di Pilgub 2024.

Hal tersebut disampaikan Jusuf Kalla usai menghadiri HUT ke-75 sekaligus peluncuran buku Tokoh Senior yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Theo L Sambuaga di Hotel Mulia Senayan Jakarta Pusat pada Sabtu 22 Juni 2024.

Awalnya awak media bertanya terkait Anies Baswedan yang maju kembali di Pilkada DKI Jakarta 2024 setelah sebelumnya mengikuti Pilkada 2017 dan Pilpres 2204.

 BACA JUGA:

"Silahkan saja," ujar Jusuf Kalla.

Awak media kemudian kembali bertanya kepada Jusuf Kalla perihal ada yang menyebutkan Anies Baswedan disebut akan turun level apabila maju di Pilgub Jakarta setelah sebelumnya mengikuti Pilpres.

"Masing-masing orang punya pilihan," kata Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla juga mengaku belum tahu tentang siapa Wakil yang akan mendampingi Anies Baswedan di Pilgub Jakarta pada 27 November 2024.

 BACA JUGA:

Ketika awak media bertanya Anies diisukan berpasangan dengan Kaesang, Jusuf Kalla mengaku baru mengetahui rencana tersebut.

"Saya gak tahu soal itu (Anies berpasangan dengan Kaesang)," tambah Jusuf Kalla.

Awak media kembali bertanya apakah Jusuf Kalla sebagai pribadi akan mendukung Anies Baswedan maju di Pilgub DKI Jakarta.

"Ya mendukung saja," pungkas Jusuf Kalla.

 BACA JUGA:

Sebagaimana diketahui sejumlah nama diketahui akan digadang-gadang maju sebagai Calon Gubernur Jakarta Jakarta 2024 seperti nama petahana Anies Rasyid Baswedan yang akan diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan sejumlah partai politik lainnya.

Selain itu beredar pula nama Ridwan Kamil yang digadang-gadang akan diusung Partai Golongan Karya (Golkar) dan Koalisi Indonesia Maju (KIM).

